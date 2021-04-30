Вальдеса убедили вернуться в "Барселону"

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Вальдеса убедили вернуться в "Барселону"

Фото инстаграм Виктора Вальдеса

Бывший голкипер "Барселоны" Виктор Вальдес согласился на возвращение в каталонский клуб, утверждает Sport.es.

По информации источника, 39-летний испанец станет тренером вратарей в академии "сине-гранатовых".

Президент "блауграны" Жоан Лапорта убедил специалиста вернуться, хотя изначально он отказывался, поскольку хочет работать главным тренером.

Вальдес является воспитанником "Барсы", за основную команду играл с 2000 по 2014 год, а в 2019-м был наставником молодёжки.

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