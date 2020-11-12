Вальдшмидт принес победу Германии над Чехией
Сборная Германии в товарищеском матче обыграла национальную команду Чехии со счетом 1:0. Единственный гол в первом тайме забил Лука Вальдшмидт.
Германия – Чехия - 1:0 (1:0)
Гол: Вальдшмидт, 13 - 1:0
Германия: Трапп, Макс (Шульц, 69), Кох, Рюдигер, Баку, Хофманн (Амири, 21), Нойхаус, Брандт, Гюндоган (Дауд, 46), Та, Вальдшмидт.
Чехия: Павленка, Новак (Соучек, 46), Матею, Емелка, Голеш, Барак (Крал, 68), Дочкал (Дарида, 69), Черны (Янкто, 46), Копиц (Ондрашек, 78), Брабец, Крменчик (Выдра, 46).
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|Команда
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|О
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|Бавария Мюнхен
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|РБ Лейпциг
|32
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|Байер Леверкузен
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20