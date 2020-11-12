Вальдшмидт принес победу Германии над Чехией

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Вальдшмидт принес победу Германии над Чехией

Сборная Германии в товарищеском матче обыграла национальную команду Чехии со счетом 1:0. Единственный гол в первом тайме забил Лука Вальдшмидт.

Германия – Чехия - 1:0 (1:0)
Гол: Вальдшмидт, 13 - 1:0

Германия: Трапп, Макс (Шульц, 69), Кох, Рюдигер, Баку, Хофманн (Амири, 21), Нойхаус, Брандт, Гюндоган (Дауд, 46), Та, Вальдшмидт.

Чехия: Павленка, Новак (Соучек, 46), Матею, Емелка, Голеш, Барак (Крал, 68), Дочкал (Дарида, 69), Черны (Янкто, 46), Копиц (Ондрашек, 78), Брабец, Крменчик (Выдра, 46).

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