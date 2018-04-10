Вальехо готов сыграть с "Ювентусом"

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Вальехо готов сыграть с "Ювентусом"

Защитник мадридского "Реала" Хесус Вальехо готов сыграть в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

Как сообщает AS, 21-летний испанец восстановился после повреждения и участвует в подготовке к игре с "бьянконери".

Напомним, что этот поединок пропустят дисквалифицированный Серхио Рамос и травмированный Начо Фернандес.

Матч "Реал" - "Ювентус" состоится в среду в 21:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась победой "сливочных" со счётом 3:0. 

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