Вальехо и Кроос не помогут "Реалу" в матче с "Сосьедадом"

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Вальехо и Кроос не помогут "Реалу" в матче с "Сосьедадом"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о проблемах с составом перед матчем 4-го тура чемпионата Испании против "Реала Сосьедад".

"Нас ждет очень важный матч, так как ранее мы потеряли четыре очка дома. К тому же мы играет с лидером чемпионата. Нам не помогут Вальехо и Крооо. Они получили несерьезные повреждения, но я не собираюсь рисковать их здоровьем", – цитирует Marca Зидана.

Матч "Реал Сосьедад" - "Реал" состоится 17 сентября и начнется в 21.45 мск.

Напомним, что в лазарете "Реала" также находятся хавбек Матео Ковачич и нападающий Карим Бензема. Кроме того из-за дисквалификаций матч пропустят защитник Марсело и форвард Криштиану Роналду.

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