Вальехо не хочет покидать "Реал"

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Вальехо не хочет покидать "Реал"

Фото: твиттер Вальехо\Автор неизвестен

Испанский центральный защитник мадридского "Реала" Хесус Вальехо не планирует покидать королевский клуб в ближайшее трансферное окно, сообщает MadridistaReal.

По информации источника, идея футболиста состоит в том, что остаться в "Мадриде". Он на 100% сосредоточен на своих целях и готов ждать случая, когда он понадобится главному тренеру.

Отмечается, что он намерен продолжать работать и бороться за свое место в составе как в этом сезоне, так и в трех следующих, пока не истечет его контракт.

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