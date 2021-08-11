Вальехо останется в "Реале"
Фото: инстаграм Вальехо/Автор неизвестен
Защитник мадридского "Реала" Хесус Вальехо не покинет королевский клуб этим летом, сообщает MadridistaReal
По информации источника, футболист не вел переговоры по уходу из клуба и имеет долгосрочный контракт. Вальехо счастлив остаться в клубе и желает доказать свою состоятельность.
Ранее сообщалось, что Вальехо будет 4-м центральным защитником команды, после Алабы, Милитао и Начо.
Напомним, что Вальехо провел прошлый сезон на правах аренды в "Гранаде", с который дошел до 1/4 финала Лиги Европы.
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|19
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|20
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|4
|Севилья
|20
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|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
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|Бетис
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|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
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|Сельта Виго
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|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
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|14