Вальехо останется в "Реале"

Фото: инстаграм Вальехо/Автор неизвестен

Защитник мадридского "Реала" Хесус Вальехо не покинет королевский клуб этим летом, сообщает MadridistaReal

По информации источника, футболист не вел переговоры по уходу из клуба и имеет долгосрочный контракт. Вальехо счастлив остаться в клубе и желает доказать свою состоятельность.

Ранее сообщалось, что Вальехо будет 4-м центральным защитником команды, после Алабы, Милитао и Начо.

Напомним, что Вальехо провел прошлый сезон на правах аренды в "Гранаде", с который дошел до 1/4 финала Лиги Европы.

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