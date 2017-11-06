Вальехо: "Роналду – пример для всех нас"

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Вальехо: "Роналду – пример для всех нас"Защитник "Реала" Хесус Вальехо расхвалил одноклубника Криштиану Роналду после победы над "Лас-Пальмасом" (3:0).

"На протяжении всего матча мне очень помогал Рамос. Я доволен своим дебютом в примере и на "Сантьяго Бернабеу".

Роналду – пример для всех нас. Я вижу, как он каждый день работает на поле и в спортзале. Он феноменален. Роналду недоволен собой, уверен, он скоро начнет забивать", - сказал он.   | http://soccernews.ru

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