Вальехо: "Я буду играть в футболке Пепе, и это повод для гордости"

Защитник "Реала" Хесус Вальехо надеется, что сможет помочь клубу в новом сезоне, играя в футболке покинувшего команду Пепе.

"Я уверен, что благодаря тем ценностям, которые привили мне родители, смогу добиться успехов в лучшем клубе мира. Это скромность, трудолюбие и самоотдача. Меня отлично приняли, я благодарю всех. Я буду играть в футболке Пепе, и это повод для гордости", - сказал он.

Прошлый сезон Вальехо провел на правах аренды в "Айнтрахте".

Читайте: Реал" проведет товарищеский матч со сборной всех звезд МЛС | http://soccernews.ru