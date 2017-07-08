Вальехо: "Я буду играть в футболке Пепе, и это повод для гордости"

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Вальехо: "Я буду играть в футболке Пепе, и это повод для гордости"Защитник "Реала" Хесус Вальехо надеется, что сможет помочь клубу в новом сезоне, играя в футболке покинувшего команду Пепе.

"Я уверен, что благодаря тем ценностям, которые привили мне родители, смогу добиться успехов в лучшем клубе мира.  Это скромность, трудолюбие и самоотдача. Меня отлично приняли, я благодарю всех. Я буду играть в футболке Пепе, и это повод для гордости", - сказал он.

Прошлый сезон Вальехо провел на правах аренды в "Айнтрахте". 

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