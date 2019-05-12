"Валенсии" и "Вильярреалу" грозит запрет на трансферы

ФИФА может наложить трансферный запрет на "Валенсию" и "Вильярреал", сообщает Marca.

По сведениям издания, оба испанских клуба подозреваются в махинациях при оформлении трансферов несовершеннолетних футболистов. В данный момент ФИФА ведет расследование данных эпизодов.

Напомним, что несколько недель назад ФИФА наказала трансферным запретом "Челси". Ранее подобным наказаниям подвергались "Барселона", "Реал" и "Атлетико".

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