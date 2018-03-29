"Валенсии" нужен форвард "Реала"

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"Валенсии" нужен форвард "Реала"

"Валенсия" проявляет интерес к нападающему мадридского "Реала" Раулю де Томасу, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, "летучие мыши" намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

В этом сезоне 23-летний де Томас выступает за "Райо Вальекано" на правах аренды, провел 23 матча в Сегунде и забил 18 голов. Его контракт с "Реалом" истекает летом 2019 года.

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