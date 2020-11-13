"Валенсии" нужно заработать более 26 миллионов евро до конца сезона
"Валенсия" продолжает испытывать финансовые проблемы, несмотря на расставание с многими высокооплачиваемыми футболистами.
По информации Marca, бюджет "летучих мышей" составляет около 119 миллионов евро, что на 75 миллионов меньше, чем годом ранее.
Впрочем, даже такое сокращение трат не позволит клубу вписаться в рамки финансового фейр-плей - до 30 июня 2021 года нужно найти ещё 26,4 миллиона евро.
Скорее всего, "Валенсия" до вышеуказанной даты продаст одного или нескольких игроков, поскольку малореально найти альтернативные источники финансирования в условиях пандемии коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14