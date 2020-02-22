"Валенсии" разрешили подписать защитника вне трансферного окна

"Валенсия" сможет усилить центр обороны, несмотря на закрытие зимнего трансферного окна, сообщает AS.

По сведениям издания, "летучие мыши" получили соответствующее разрешение от Ла Лиги в связи с серьёзной травмой Эсекьеля Гарая.

"Валенсия" уже ведёт переговоры с "Реалом" об аренде Хави Санчеса, который первую часть сезона провёл в "Вальядолиде", но сыграл только один матч.

Ранее благодаря этому правилу купить нового нападающего смогла "Барселона".

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