"Валенсии" разрешили подписать защитника вне трансферного окна

Теги реал вальядолидваленсияреал мадридэсекьель гарайтрансферы

"Валенсии" разрешили подписать защитника вне трансферного окна

"Валенсия" сможет усилить центр обороны, несмотря на закрытие зимнего трансферного окна, сообщает AS.

По сведениям издания, "летучие мыши" получили соответствующее разрешение от Ла Лиги в связи с серьёзной травмой Эсекьеля Гарая.

"Валенсия" уже ведёт переговоры с "Реалом" об аренде Хави Санчеса, который первую часть сезона провёл в "Вальядолиде", но сыграл только один матч.

Ранее благодаря этому правилу купить нового нападающего смогла "Барселона".

Не пропустите: Черышев установил клубный рекорд "Валенсии". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Рами хотел перейти в "Спартак" или "Зенит", но оказался в "Сочи"

Рами хотел перейти в "Спартак" или "Зенит", но оказался в "Сочи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов