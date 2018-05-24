"Валенсия" активировала опцию выкупа Кондогбия

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"Валенсия" активировала опцию выкупа Кондогбия

"Валенсия" выкупила у "Интера" контракт хавбека Жоффрея Кондогбия.

Как сообщает официальный сайт "летучих мышей", игрок подписал с клубом соглашение до лета 2022 года и теперь его клаусула составит 80 миллионов евро.

Кондогбия обошелся "Валенсии" в 25 миллионов евро, которые будут выплачены за 4 года.

В прошедшем сезоне Кондогбия провел за "Валенсию" 36 игр, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

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