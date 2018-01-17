"Валенсия" - "Алавес" - 2:1 (обзор)

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"Валенсия" - "Алавес" - 2:1 (обзор)Смотрите видеообзор первого четвертьфинального матча кубка Испании, в котором "Валенсия" оказалась сильнее "Алавеса".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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В рамках первого четвертьфинального матча Кубка Испании "Реал" навестит "Леганес"

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