"Валенсия" - "Алавес" - 2:1, "Осасуна" - "Вильярреал" - 2:1 (видеообзоры матчей Примеры)

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"Валенсия" - "Алавес" - 2:1, "Осасуна" - "Вильярреал" - 2:1 (видеообзоры матчей Примеры)

Представляем вашему вниманию видеообзоры матчей испанской Примеры.

"Валенсия" - "Алавес"

"Осасуна" - "Вильярреал"

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4 Барселона Барселона 7 13
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6 Севилья Севилья 7 13
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 7 12
8 Валенсия Валенсия 8 12
9 Вильярреал Вильярреал 7 11
10 Леванте Леванте 8 11
11 Эйбар Эйбар 8 9
12 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 7 9
13 Бетис Бетис 8 9
14 Осасуна Осасуна 7 8
15 Алавес Алавес 8 8
16 Хетафе Хетафе 7 7
17 Сельта Виго Сельта Виго 7 6
18 Эспаньол Эспаньол 7 5
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