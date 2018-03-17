"Валенсия" - "Алавес" - 3:1 (обзор)

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"Валенсия" - "Алавес" - 3:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Валенсией" и "Алавесом".

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Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 28 64
3 Валенсия 29 59
4 Реал Мадрид 28 57
5 Севилья 29 45
6 Вильярреал 28 44
7 Жирона 28 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Эйбар 29 39
11 Сельта Виго 28 38
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 28 13
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