"Валенсия" анонсировала переход игрока "Алавеса"

"Валенсия" сообщила о договоренности с "Алавесом" о переходе Рубена Собрино.

По данным источника, "Валенсия" готова отдать за игрока 5 миллионов евро. 26-летний футболист заключит с "Валенсией" контракт до лета 2022 года.

Собрино - воспитанник "Реала", однако не провел за основную команду сливочных ни одного матча. В нынешнем сезоне Собрино участвовал в 20 матчах, забив 3 гола и сделав один ассист.

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