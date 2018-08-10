"Валенсия" арендовала Батшуайи

Форвард "Челси" Миши Батшуайи следующий сезон проведет в "Валенсии".

Как сообщает официальный сайт клуба, "летучие мыши" арендовали футболиста на один сезон без права выкупа.

Напомним, что вторую часть прошлого сезона Батшуайи провел в дортмундской "Боруссии".

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