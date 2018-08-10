"Валенсия" арендовала Батшуайи

Теги валенсиямиши батшуайичелси

"Валенсия" арендовала Батшуайи

Форвард "Челси" Миши Батшуайи следующий сезон проведет в "Валенсии".

Как сообщает официальный сайт клуба, "летучие мыши" арендовали футболиста на один сезон без права выкупа.

Напомним, что вторую часть прошлого сезона Батшуайи провел в дортмундской "Боруссии".

Читайте также: Черышев может перейти в топ-клуб Ла Лиги. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Севилья" объявила о переходе Андре Силвы

"Севилья" объявила о переходе Андре Силвы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов