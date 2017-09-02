"Валенсия" арендовала полузащитника "Манчестер Юнайтед"

"Валенсия" на своём официальном сайте объявила о переходе хавбека "Манчестер Юнайтед" Андреаса Перейры.

Левантиский клуб арендовал 21-летнего бразильца до конца нынешнего сезона. Будет ли у "летучих мышей" право выкупа, пока неизвестно.

Стоит отметить, что прошлый сезон Перейра провёл на правах аренды в "Гранаде".

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