"Валенсия" - "Аталанта" - 1:2, "Малага" - "Вильярреал" - 1:0 (обзоры)

Теги валенсияаталантамалагавильярреал

"Валенсия" - "Аталанта" - 1:2, "Малага" - "Вильярреал" - 1:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей.

"Валенсия" - "Аталанта" - 1:2 

"Малага" - "Вильярреал" - 1:0


Malaga 1 - 0 Villarreal Ball-Control

Не пропустите: Товарищеские матчи: "Валенсия" проиграла "Аталанте", "Малага" сильнее "Вильярреала". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро

"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов