"Валенсия" - "Барселона" - 0:2 (видео)

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"Валенсия" - "Барселона" - 0:2 (видео)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча Кубка Испании между "Валенсией" и "Барселоной" (0:2).

Видео: "Валенсия" - "Барселона".

 

Не пропустите: Коутиньо забивает, "Барселона" повторно обыгрывает "Валенсию" и выходит в финал Кубка Испании. | http://soccernews.ru

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4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
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13 Атлетик Бильбао 22 27
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 22 25
16 Алавес 22 22
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