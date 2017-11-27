"Валенсия" – "Барселона" – 1:1 (обзор)

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"Валенсия" – "Барселона" – 1:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 13-го тура чемпионата Испании между "Валенсией" и "Барселоной" (1:1).

Видео: "Валенсия" –  "Барселона".

 

Не пропустите: Остались при своих: "Барселона" уходит от поражения в матче с "Валенсией". | http://soccernews.ru

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Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 13 35
2 Валенсия 13 31
3 Атлетико Мадрид 13 27
4 Реал Мадрид 13 27
5 Севилья 13 25
6 Вильярреал 13 21
7 Реал Сосьедад 13 19
8 Бетис 13 18
9 Сельта Виго 13 17
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 12 16
13 Леванте 13 15
14 Эйбар 13 14
15 Атлетик Бильбао 13 13
16 Эспаньол 12 13
17 Депортиво Ла-Корунья 13 12
18 Малага 13 7
19 Лас Пальмас 13 7
20 Алавес 13 6
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