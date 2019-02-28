"Валенсия" - "Бетис": видеотрансляция битвы за вторую путёвку в финал Кубка Испании

В рамках 1/2 финала Кубка Испании "Валенсия" примет "Бетис".

Левантийцы и андалусийцы в очной дуэли разыграют вторую путёвку в финал турнира. Напомним, что право сыграть в решающем матче уже получила "Барселона".

Первая игра между "Бетисом" и "Валенсией" завершилась ничьей 2:2, поэтому фаворитом всё-таки являются "летучие мыши", которым предстоит поединок в родных стенах.

Матч пройдёт в четверг, 28 февраля, на стадионе "Месталья". Начало - в 23:00 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.

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