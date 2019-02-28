"Валенсия" - "Бетис": видеотрансляция битвы за вторую путёвку в финал Кубка Испании
В рамках 1/2 финала Кубка Испании "Валенсия" примет "Бетис".
Левантийцы и андалусийцы в очной дуэли разыграют вторую путёвку в финал турнира. Напомним, что право сыграть в решающем матче уже получила "Барселона".
Первая игра между "Бетисом" и "Валенсией" завершилась ничьей 2:2, поэтому фаворитом всё-таки являются "летучие мыши", которым предстоит поединок в родных стенах.
Матч пройдёт в четверг, 28 февраля, на стадионе "Месталья". Начало - в 23:00 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|25
|48
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|25
|35
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|25
|30
|14
|Эспаньол
|25
|30
|15
|Жирона
|25
|28
|16
|Реал Вальядолид
|25
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|25
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19