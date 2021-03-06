"Валенсия" без Черешыва вырвала волевую победу у "Вильярреала"

Завершился матч в рамках 26 тура испанской Ла Лиги между "Валенсией" и "Вильярреалом". Хозяева, в отсутствие российского полузащитника Дениса Черышева, в концовке матча смогли вырвать победу 2:1. Встреча развивалась неудачно для "летучих мышей" - в первом тайме Морено реализовал пенальти и вывел гостей вперед. До самого конца встречи сохранялся счет 0:1, пока Рауль Альбиоль не сбил в своей штрафной Макси Гомеса. Солер с 11-метровой отметки смог переиграть вратаря, а в уже компенсированное арбитром время Гедеш установил окончательный счет.

"Валенсия" - "Вильярреал" 2:1 (0:1)

Голы: Жерар Морено, 40 (пенальти) - 0:1, Солер, 86 (пенальти) - 1:1, Гедеш, 90+1 - 2:1

"Валенсия": Силлессен, Гайя, Гильямон, Габриэл Паулиста, Васс (Вальехо, 80), Алекс Бланко (Гедеш, 66), Рачич (Олива, 80), Ли Кан Ин (Гамейро, 66), Солер, Тьерри Коррейя, Макси Гомес (Тони Лато, 90+3).