"Валенсия" без Черешыва вырвала волевую победу у "Вильярреала"
Завершился матч в рамках 26 тура испанской Ла Лиги между "Валенсией" и "Вильярреалом". Хозяева, в отсутствие российского полузащитника Дениса Черышева, в концовке матча смогли вырвать победу 2:1. Встреча развивалась неудачно для "летучих мышей" - в первом тайме Морено реализовал пенальти и вывел гостей вперед. До самого конца встречи сохранялся счет 0:1, пока Рауль Альбиоль не сбил в своей штрафной Макси Гомеса. Солер с 11-метровой отметки смог переиграть вратаря, а в уже компенсированное арбитром время Гедеш установил окончательный счет.
"Валенсия" - "Вильярреал" 2:1 (0:1)
Голы: Жерар Морено, 40 (пенальти) - 0:1, Солер, 86 (пенальти) - 1:1, Гедеш, 90+1 - 2:1
"Валенсия": Силлессен, Гайя, Гильямон, Габриэл Паулиста, Васс (Вальехо, 80), Алекс Бланко (Гедеш, 66), Рачич (Олива, 80), Ли Кан Ин (Гамейро, 66), Солер, Тьерри Коррейя, Макси Гомес (Тони Лато, 90+3).
"Вильярреал": Асенхо, Альбиоль, Эступиньян (Тригерос, 46), Фойт, Пау Торрес, Чуквуэзе, Парехо, Мойсес Гомес (Бакка, 88), Капу (Коста, 72), Пако Алькасер (Педраса, 46), Жерар Морено.
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|Валенсия
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