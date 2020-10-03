"Валенсия" без Черышева проиграла "Бетису" в матче Примеры
В рамках 5-го тура испанской Примеры "Валенсия" проиграла "Бетису".
Отметим, что российский хавбек "летучих мышей" не принимал участия в матче.
Благодаря победе "Бетис" возглавил турнирную таблицу Примеры. "Валенсия" занимает шестое место.
"Валенсия" - "Бетис" 0:2
Голы: Каналес, 19 - 0:1, Тельо, 74 - 0:2
"Валенсия": Доменек, Диакаби, Гильямон, Гайя, Васс, Гедеш (Алекс Бланко, 56), Джейсон (Ли Кан Ин, 56), Кондогбиа (Солер, 81), Тьерри Коррейя, Гамейро (Вальехо, 81), Макси Гомес.
"Бетис": Роблес, Сидней, Эмерсон, Морено, Бартра, Каналес, Родригес, Тельо, Хоакин (Вильям Карвалью, 81), Фекир, Санабрия (Иглесиас, 86).
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14