"Валенсия" без Черышева проиграла "Бетису" в матче Примеры

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"Валенсия" без Черышева проиграла "Бетису" в матче Примеры

В рамках 5-го тура испанской Примеры "Валенсия" проиграла "Бетису".

Отметим, что российский хавбек "летучих мышей" не принимал участия в матче.

Благодаря победе "Бетис" возглавил турнирную таблицу Примеры. "Валенсия" занимает шестое место.

"Валенсия" - "Бетис" 0:2

Голы: Каналес, 19 - 0:1, Тельо, 74 - 0:2

"Валенсия": Доменек, Диакаби, Гильямон, Гайя, Васс, Гедеш (Алекс Бланко, 56), Джейсон (Ли Кан Ин, 56), Кондогбиа (Солер, 81), Тьерри Коррейя, Гамейро (Вальехо, 81), Макси Гомес.

"Бетис": Роблес, Сидней, Эмерсон, Морено, Бартра, Каналес, Родригес, Тельо, Хоакин (Вильям Карвалью, 81), Фекир, Санабрия (Иглесиас, 86).

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