"Валенсия" без Черышева проиграла "Эльче"

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"Валенсия" без Черышева проиграла "Эльче"

В рамках 7-го тура испанской Примеры "Эльче" одержал победу над "Валенсией".

Отметим, что россиянин Денис Черышев не принимал участия в игре.

Благодаря победе "Эльче" поднялся на пятое место, "Валенсия" идет 13-й.

"Эльче" - "Валенсия" 2:1

Голы: Хосан, 19 - 1:0, Фидель, 37 - 2:0, Тони Лато, 74 - 2:1

"Эльче": Бадия, Хосема, Барраган, Верду, Лукуми (Моренте, 46), Хосан, Милья, Фидель, Ригони (Коне, 63), Гути (Мфулу, 90), Марконе.

"Валенсия": Доменек, Гайя (Ли Кан Ин, 68), Тони Лато, Диакаби (Гильямон, 60), Васс (Рачич, 86), Гедеш (Вальехо, 68), Муса (Джейсон, 86), Габриэл Паулиста, Солер, Тьерри Коррейя, Гамейро.

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