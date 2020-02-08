"Валенсия" без Черышева проиграла "Хетафе"

В рамках 23-го тура испанской Примеры "Хетафе" уверенно разобрался с "Валенсией".

На данный момент "Хетафе" занимает третье место, а "Валенсия" - пятое. Отметим, что Дениса Черышева не было в заявке, так как он недавно восстановился после травмы.

"Хетафе" - "Валенсия" 3:0

Голы: Молина, 58 - 1:0, Молина, 67 - 2:0, Мата, 87 - 3:0

"Хетафе": Сория, Ньом (Кенеди, 61), Эчейта, Оливера, Кукурелья, Арамбарри, Максимович (Тимор, 89), Джене, Суарес, Мата, Молина (Анхель Родригес, 80).

"Валенсия": Доменек, Флоренци, Габриэл Паулиста, Гайя, Диакаби, Парехо, Кондогбиа, Ферран Торрес, Солер (Ли Кан Ин, 70), Родриго (Гедеш, 59), Макси Гомес (Собрино, 89).

Удаление: Флоренци (78).

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