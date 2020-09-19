"Валенсия" без Черышева уступила "Сельте"

В рамках 2-го тура испанской Примеры "Валенсия" на выезде потерпела поражение от "Сельты" со счётом 1:2.

Победу галисийцам принёс дубль Яго Аспаса, у "летучих мышей" отличился Макси Гомес.

"Сельта" – "Валенсия" - 2:1

Голы: 1:0 – 13 Аспас, 1:1 – 46 Макси Гомес, 2:1 – 57 Аспас.

"Сельта": Вильяр, Айду, Оласа, Мурильо (Вейга, 80), Мальо, Денис Суарес (Баэса, 67), Тапия (Араухо, 80), Мор (Мендес, 72), Бельтран (Йокушлу, 66), Нолито, Аспас.

"Валенсия": Доменек, Габриэл Паулиста, Диакаби, Гайя, Васс, Эскердо (Тьерри Коррейя, 74), Кондогбиа, Гедеш (Вальехо, 46), Муса (Собрино, 84), Ли Кан Ин (Джейсон, 46), Макси Гомес.

Не пропустите: "Хетафе" выиграл у "Осасуны". | http://soccernews.ru