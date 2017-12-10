"Валенсия" благодаря голу с пенальти вырывает победу у "Сельты"

Вечерняя встреча субботней программы 15 тура Ла Лиги проходила на "Месталье", где один из лидеров чемпионата "Валенсия" принимала "Сельту". После поражения "летучих мышей" неделю назад в пригороде Мадрида, болельщики ожидали от валенсийцев реабилитации. Что касается команды из Галисии, то она отправлялась в Валенсию, имея престижную ничью в прошлом туре в игре с "Барселоной".

Поединок начался с опасного момента у ворот Бланко. После подачи с углового, Паулиста пробил головой с 7 метров, но угодил в штангу. "Сельта" ответила рядом очень острых выпадов. Сначала Аспасу удался слаломный проход, после чего Яго отдал мяч на свободного Систо. Пионе на замахе убрал одного защитника, а пробивая в дальний угол, попал еще в одного игрока "Валенсии". А через минуту Систо решился на проход в штрафную, но получил подножку от Монтойи и оказался на газоне. Мяч отлетел к Аспасу, пробить которому не дали. Но и свисток арбитра промолчал, хотя гости, кажется, могли рассчитывать в этом эпизоде на пенальти.

После этого игра снова переместилась на половину поля галисийцев. В одной из атак хозяев поля Дзадза продрался по лицевой к воротам, пытаясь пробить в ближний угол, но Бланко рукой отбил мяч на угловой. А на исходе получаса игры "Валенсия" открыла счет. Последовала подача с угла поля от Парехо на ближнюю штангу. Сыграл на опережение Дзадза, оторвавшись от защитника, и головой перевел снаряд в ближний угол. Голкипер "Сельты" не успел среагировать на удар – 1:0.

Гости вынуждены были снова активизироваться и через пять минут создали самый опасный свой момент в матче. После атаки левым флангом Аспас, казалось бы, наверняка пробивал по воротам, но Нето невообразимым образом сложился и спас свою команду от гола. Концовка же матча осталась за хозяевами, но реальных шансов изменить счет в поединке у команды Марселино не было.

А на первой же минуте второго тайма "Сельта" выровняла положение в матче. Гомес подхватил мяч в штрафной после подачи и пробил по воротам. Снаряд попал в ногу защитнику и отскочил к Аспасу, который с пяти метров в касание пробил мимо Нето – 1:1. На фоне успеха гости провели еще несколько потенциально опасных атак, однако защитники "Валенсии" сыграли надежно.

Придя в себя, хозяева поля взяли мяч под контроль, стараясь перевести игру к воротам Бланко. Ставка была сделана на быстрые рывки Дзадзы, а также на мастерство Парехо, который одним пасом мог вывести партнера к воротам. Однако многие атаки валенсийцев читались защитниками "Сельты". На 65-й минуте "летучие мыши" заработали перспективный штрафной, но пробивая в ближний угол, Васс совсем немного не попал в створ.

И неизвестно, как бы закончилась эта встреча, если бы Эрнандес не сплоховал в собственной штрафной. Начо Хиль получил мяч во владениях Бланко, а подбежавший Педро ударил игрока "Валенсии" сзади по ногам. Арбитр без колебаний указал на "точку". К мячу подошел Парехо и пробил низом. Рубен Бланко мяч доставал, но пропустил сферу под рукой. Снаряд медленно закатился в ворота – 2:1.

В оставшееся время гости сделали все возможное, чтобы спасти матч. Карлос Унсуэ даже бросил в атаку Гвидетти, который явно пребывает не в форме. Но создать что-либо опасное "Сельте" не удалось.

В итоге "Валенсия" добыла трудную, но важную победу и продолжила погоню за "Барселоной", которая свой матч в туре сыграет в воскресенье.

"Валенсия" – "Сельта" – 2:1

Гол: Дзадза, 28 – 1:0. Аспас, 46 – 1:1. Парехо, 81 – 2:1.

"Валенсия": Нето, Монтойя, Паулиста, Везу, Гайя, Солер (Начо Хиль, 61), Парехо, Кондогбия, Перейра (Максимович, 89), Родриго (Санти Мина, 66), Дзадза.

"Сельта": Бланко, Мальо, Фонтас, Кабраль (Гвидетти, 84), Хонни, Эрнандес, Лоботка, Васс, Систо (Эмре Мор, 82), М.Гомес, Аспас.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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