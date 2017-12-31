"Валенсия" близка к подписанию бывшего форварда "Барселоны"

Испанская "Валенсия" близка к подписанию форварда английского "Эвертона" Сандро Рамиреса, информирует SuperDeporte.

По сведениям источника, "ириски" готовы отпустить своего 22-летнего нападающего в стан "летучих мышей". Сам футболист, ранее игравший за каталонскую "Барселону" и "Малагу", также намерен вернуться в Ла Лигу.

В нынешнем сезоне Рамирес забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за "Эвертон".

Напомним, "Валенсия" оценивает Дзадзу в 100 миллионов евро. | soccernews.ru