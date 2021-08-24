"Валенсия" близка к подписанию одноклубника Головина

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"Валенсия" близка к подписанию одноклубника ГоловинаФото: инстаграм Бальде/Автор неизвестен

Одноклубник Александра Головина испанец Бальде Кейта близок к переходу в "Валенсию", сообщает Superdeporte.

По информации источника, это будет аренда на один сезон, после чего игрок подпишет контракт с клубом на правах свободного агента.

Напомним, что в "Валенсии" также выступает российский игрок - Денис Черышев.

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