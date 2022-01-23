"Валенсия" близка к подписанию защитника "Базеля"

Фото: инстаграм Джемерта\Автор неизвестен

"Валенсия" вероятно сможет усилить линию обороны в январское трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, договорилась о подписании центрального защитника швейцарского "Базеля" Эрая Джемерта.

По информации источника, клубы уже достигли договоренности о трансфере, а 23-летний турецкий защитник в ближайшее время прилетит в Испанию, чтобы пройти медицинский осмотр для завершения сделки.

В нынешней кампании Джемерт сыграл в 19 матчах за "Базель", в которых забил 1 гол.

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