"Валенсия" близка к покупке полузащитника "Барселоны"

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"Валенсия" близка к покупке полузащитника "Барселоны"

"Валенсия" находится на финальной стадии переговоров по трансферу хавбека "Барселоны" Рафиньи Алькантары, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, в скором времени "летучие мыши" купят 26-летнего футболиста за сумму около 10 миллионов евро.

С самим бразильцем левантийский клуб уже согласовал условия личного контракта.

Рафинья - воспитанник "Барсы". За основу "блауграны" полузащитник дебютировал в ноябре 2011 года. Сдавался в аренду "Сельте" и "Интеру". Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

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