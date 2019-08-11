"Валенсия" близка к трансферу защитника "Манчестер Сити"

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"Валенсия" близка к трансферу защитника "Манчестер Сити"

Французский защитник "Манчестер Сити" Эльяким Мангаля близок к переходу в "Валенсию", сообщает Goal.

По сведениям издания, в данный момент клубы ведут переговоры по аренде футболиста. Ожидается, что вскоре "горожане" и "летучие мыши" придут к соглашению.

Ранее француз уже играл за "Валенсию" на правах аренды в сезоне-2016/17.

28-летний Мангаля выступает за "Манчестер Сити" с 2014 года. Всего он провел за английский клуб 79 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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