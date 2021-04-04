"Валенсия" Черешыва упустила ничью с "Кадисом"
Фото: Твиттер @valenciacf
В рамках 29-го тура испанской Ла Лиги встречались "Кадис" и "Валенсия". Клуб Дениса Черышева продолжает чередовать победы и поражения. На этот раз настала очередь проигрывать, что "летучие мыши" и сделали, упустив даже ничью. Хозяева открыли счет уже на 14-й минуте, но очень быстро валенсийцы смогли отыграться. Следующие 70 минут команды почти не создавали моменты и дело шло к ничей, но за несколько минут до финального свистка Маркос Мауро установил окончательный счет в матче. "Кадис" одержал победу со счетом 2:1. Черышев вышел на поле на 75 минуте при равном счете, но ничем не смог усилить игру гостей.
"Валенсия" осталась на 12 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 33 балла. На одно очко меньше у хозяев, которые поднялись на 13 строчку в чемпионате Испании.
"Кадис" - "Валенсия" 2:1 (1:1)
Голы: Кала, 14 - 1:0, Гамейро, 19 - 1:1, Маркос Мауро, 88 - 2:1
"Кадис": Ледесма, Карселен, Кала (Маркос Мауро, 46), Эспино, Фали Хименес, Искьердо (Помбо, 79), Хосе Мари, Сальви Санчес, Йонссон, Переа (Алехо, 62), Негредо (Малбашич, 74).
"Валенсия": Доменек, Гайя, Диакаби (Гильямон, 30), Габриэл Паулиста, Васс (Вальехо, 73), Гедеш, Рачич, Алекс Бланко (Черышев, 73), Солер, Тьерри Коррейя (Муса, 89), Гамейро (Кутроне, 89).
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