"Валенсия" Черешыва упустила ничью с "Кадисом"

Теги денис черышевкадисваленсия

"Валенсия" Черешыва упустила ничью с "Кадисом"Фото: Твиттер @valenciacf
В рамках 29-го тура испанской Ла Лиги встречались "Кадис" и "Валенсия". Клуб Дениса Черышева продолжает чередовать победы и поражения. На этот раз настала очередь проигрывать, что "летучие мыши" и сделали, упустив даже ничью. Хозяева открыли счет уже на 14-й минуте, но очень быстро валенсийцы смогли отыграться. Следующие 70 минут команды почти не создавали моменты и дело шло к ничей, но за несколько минут до финального свистка Маркос Мауро установил окончательный счет в матче. "Кадис" одержал победу со счетом 2:1. Черышев вышел на поле на 75 минуте при равном счете, но ничем не смог усилить игру гостей.

"Валенсия" осталась на 12 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 33 балла. На одно очко меньше у хозяев, которые поднялись на 13 строчку в чемпионате Испании.

"Кадис" - "Валенсия" 2:1 (1:1)

Голы: Кала, 14 - 1:0, Гамейро, 19 - 1:1, Маркос Мауро, 88 - 2:1

"Кадис": Ледесма, Карселен, Кала (Маркос Мауро, 46), Эспино, Фали Хименес, Искьердо (Помбо, 79), Хосе Мари, Сальви Санчес, Йонссон, Переа (Алехо, 62), Негредо (Малбашич, 74).

"Валенсия": Доменек, Гайя, Диакаби (Гильямон, 30), Габриэл Паулиста, Васс (Вальехо, 73), Гедеш, Рачич, Алекс Бланко (Черышев, 73), Солер, Тьерри Коррейя (Муса, 89), Гамейро (Кутроне, 89).

Читать также: "Сельта" в гостях одолела "Алавес" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Монако" громит "Метц", "Лион" теряет очки, а ПСЖ проиграл "Лиллю" битву лидеров: все результаты 31-го тура Лиги 1

"Монако" громит "Метц", "Лион" теряет очки, а ПСЖ проиграл "Лиллю" битву лидеров: все результаты 31-го тура Лиги 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов