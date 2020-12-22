"Валенсия" Черешыва уступила "Севилье"

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"Валенсия" Черешыва уступила "Севилье"В рамках 15 тура Испанской Ла Лиги прошел матч между "Валенсией" и "Севильей". Игра завершилась со счетом 0:1. Россиянин Дмитрий Черышев провел на поле 69 минут.

По итогам игры, "летучие мыши" обосновались на 13 строчке в таблице, набрав 15 очков. Гости имеют 23 балла в своем активе и 5 место.

"Валенсия" - "Севилья" 0:1 (0:0)

Гол: Сусо, 81 - 0:1

"Валенсия": Доменек, Гайя (Алекс Бланко, 69), Габриэл Паулиста (Молина, 17), Диакаби, Васс, Черышев (Муса, 69), Джейсон, Гедеш, Солер, Мангаля (Вальехо, 84), Макси Гомес.

"Севилья": Буну, Навас (Алеиш Видаль, 69), Диего Карлос, Кунде, Акунья, Фернандо, Жордан (Гудель, 86), Сусо (Эль-Хаддади, 86), Оскар Родригес (Ракитич, 69), Окампос, де Йонг (Эн-Несири, 59).

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