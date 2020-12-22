"Валенсия" Черешыва уступила "Севилье"
В рамках 15 тура Испанской Ла Лиги прошел матч между "Валенсией" и "Севильей". Игра завершилась со счетом 0:1. Россиянин Дмитрий Черышев провел на поле 69 минут.
По итогам игры, "летучие мыши" обосновались на 13 строчке в таблице, набрав 15 очков. Гости имеют 23 балла в своем активе и 5 место.
"Валенсия" - "Севилья" 0:1 (0:0)
Гол: Сусо, 81 - 0:1
"Валенсия": Доменек, Гайя (Алекс Бланко, 69), Габриэл Паулиста (Молина, 17), Диакаби, Васс, Черышев (Муса, 69), Джейсон, Гедеш, Солер, Мангаля (Вальехо, 84), Макси Гомес.
"Севилья": Буну, Навас (Алеиш Видаль, 69), Диего Карлос, Кунде, Акунья, Фернандо, Жордан (Гудель, 86), Сусо (Эль-Хаддади, 86), Оскар Родригес (Ракитич, 69), Окампос, де Йонг (Эн-Несири, 59).
Читайте также: "Севилья" может подписать трансферную цель "Спартака" | http://soccernews.ru
главное
-
Агент бразильца Пепе отреагировал на интерес "Зенита"
-
Агент Карреры высказался о возможном возвращении тренера в "Спартак"
-
В ПСЖ рассказали о травмах Неймара и Мбаппе
-
Дзюба занял второе место в списке самых популярных спортсменов России в 2020 году
-
В "Рубине" рассказали о несостоявшемся трансфере Урунова
Лента новостей
-
Сыграны первые матчи 1\16 Кубка Германии
-
"Барселона" продаст зимой ряд игроков
-
Ветеран "Ливерпуля" Джон Олдридж: Салах должен ненавидеть "Реал"
-
"Валенсия" Черешыва уступила "Севилье"
-
Агент Трабукки заявил, что Каррера не сможет вернуться в Россию
-
Брендан Роджерс рассказал чего ждет от предстоящего матча с "МЮ"
-
"Барса" заплатит "Ливерпулю" 20 млн евро, если Коутиньо проведет 100 матчей
-
"Наполи" обжаловал техническое поражение от "Ювентуса". Игра состоится
-
АЕК уволил Карреру
-
Индзаги не продлил контракт с "Лацио"
-
Зидан ответил Куману, который раскритиковал судейство в матчах "Реала"
-
"Милан" включился в борьбу за Эриксена
-
1
Месси оценил выступления "Барселоны" в чемпионате Испании
-
Агент бразильца Пепе отреагировал на интерес "Зенита"
-
Агент Карреры высказался о возможном возвращении тренера в "Спартак"
-
Криштиану Роналду признан лучшим игроком "Ювентуса" в ноябре
-
В ПСЖ рассказали о травмах Неймара и Мбаппе
-
"Манчестер Юнайтед" стал очередным претендентом на Алабу
-
1
Дзюба занял второе место в списке самых популярных спортсменов России в 2020 году
-
ФИФА требует выдвинуть уголовное дело против Блаттера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14