"Валенсия" Черешыва уступила "Севилье"

В рамках 15 тура Испанской Ла Лиги прошел матч между "Валенсией" и "Севильей". Игра завершилась со счетом 0:1. Россиянин Дмитрий Черышев провел на поле 69 минут.



По итогам игры, "летучие мыши" обосновались на 13 строчке в таблице, набрав 15 очков. Гости имеют 23 балла в своем активе и 5 место.

"Валенсия" - "Севилья" 0:1 (0:0)

Гол: Сусо, 81 - 0:1

"Валенсия": Доменек, Гайя (Алекс Бланко, 69), Габриэл Паулиста (Молина, 17), Диакаби, Васс, Черышев (Муса, 69), Джейсон, Гедеш, Солер, Мангаля (Вальехо, 84), Макси Гомес.