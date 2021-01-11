"Валенсия" Черешыва в гостях минимально обыграла "Вальядолид"

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"Валенсия" Черешыва в гостях минимально обыграла "Вальядолид"Закончился поединок 18 тура испанской Ла Лиги между "Вальядолидом" и "Валенсией". Хозяева потерпели поражение со счетом 0:1. Россиянин Денис Черышев вышел в основном составе, провел на поле 91 минуту, но не смог отметиться голевыми действиями.

Победи позволила "летучим мышам"  выбраться со дна таблицы. Теперь в их активе 19 очков и 13 место. Хозяева имеют на 1 балл меньше и расположились на 16 строке таблицы чемпионата.

"Вальядолид" - "Валенсия" 0:1 (0:0)

Гол: Солер, 76 - 0:1

"Вальядолид": Масип, Начо Мартинес, Бруно Гонсалес, Санчес, Перес (Орельяна, 81), Меса (Алькарас, 81), Тони Вилья (Плано, 70), Сан-Эметерио, Кике Перес (Эрвиас, 70), Жота (Гвардиола, 82), Вейсман.

"Валенсия": Доменек, Диакаби, Тьерри Коррейя, Гайя, Васс (Муса, 90), Солер, Черышев (Тони Лато, 90), Ли Кан Ин (Вальехо, 73), Рачич, Гильямон, Макси Гомес.

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