"Валенсия" Черешыва в гостях минимально обыграла "Вальядолид"
Закончился поединок 18 тура испанской Ла Лиги между "Вальядолидом" и "Валенсией". Хозяева потерпели поражение со счетом 0:1. Россиянин Денис Черышев вышел в основном составе, провел на поле 91 минуту, но не смог отметиться голевыми действиями.
Победи позволила "летучим мышам" выбраться со дна таблицы. Теперь в их активе 19 очков и 13 место. Хозяева имеют на 1 балл меньше и расположились на 16 строке таблицы чемпионата.
"Вальядолид" - "Валенсия" 0:1 (0:0)
Гол: Солер, 76 - 0:1
"Вальядолид": Масип, Начо Мартинес, Бруно Гонсалес, Санчес, Перес (Орельяна, 81), Меса (Алькарас, 81), Тони Вилья (Плано, 70), Сан-Эметерио, Кике Перес (Эрвиас, 70), Жота (Гвардиола, 82), Вейсман.
"Валенсия": Доменек, Диакаби, Тьерри Коррейя, Гайя, Васс (Муса, 90), Солер, Черышев (Тони Лато, 90), Ли Кан Ин (Вальехо, 73), Рачич, Гильямон, Макси Гомес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14