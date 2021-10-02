"Валенсия" Черышева не смогла обыграть "Кадис"

Теги валенсиякадис

"Валенсия" Черышева не смогла обыграть "Кадис"Фото: твиттер "Валенсии"

В рамках 8-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" сыграла вничью с "Кадисом".

"Летучие мыши" вышли на девятую позицию, "Кадис" остается 14-м.

"Кадис" - "Валенсия" 0:0

"Кадис": Ледесма, Карселен, Ароян, Фали Хименес (Кала, 79), Эспино, Сальви Санчес, Алекс Фернандес (Кальдерон, 70), Йонссон (Чапела, 71), Аларкон, Осмайич (Алехо, 60), Негредо (Benito Ponomar, 60).

"Валенсия": Силлессен, Фулькье, Габриэл Паулиста, Альдерете (Диакаби, 60), Тони Лато, Муса (Элдер Кошта, 85), Гильямон (Рачич, 78), Васс, Гедеш, Маркос Андре (Вальехо, 85), Дуро.

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