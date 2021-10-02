"Валенсия" Черышева не смогла обыграть "Кадис"
Фото: твиттер "Валенсии"
В рамках 8-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" сыграла вничью с "Кадисом".
"Летучие мыши" вышли на девятую позицию, "Кадис" остается 14-м.
"Кадис" - "Валенсия" 0:0
"Кадис": Ледесма, Карселен, Ароян, Фали Хименес (Кала, 79), Эспино, Сальви Санчес, Алекс Фернандес (Кальдерон, 70), Йонссон (Чапела, 71), Аларкон, Осмайич (Алехо, 60), Негредо (Benito Ponomar, 60).
"Валенсия": Силлессен, Фулькье, Габриэл Паулиста, Альдерете (Диакаби, 60), Тони Лато, Муса (Элдер Кошта, 85), Гильямон (Рачич, 78), Васс, Гедеш, Маркос Андре (Вальехо, 85), Дуро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14