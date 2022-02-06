"Валенсия" Черышева не смогла победить "Реал Сосьедад" в дебютном матче Мориба

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"Валенсия" Черышева не смогла победить "Реал Сосьедад" в дебютном матче Мориба

Фото: сайт Ла Лиги/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на своем поле сыграла вничью с "Реалом Соседад" со счетом 0:0.

В этой встрече за хозяев дебютировал воспитанник "Барселоны" Илаиш Мориба, российский хавбек Денис Черышев остался в запасе.

"Реал Сосьедад", набрав 35 очков, остался на шестом месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Валенсия" с 30 очками поднялась на 11-ю позицию.

"Валенсия" – "Реал Сосьедад" - 0:0

"Валенсия": Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Фулькье, Джемерт (Рачич, 70), Москера (Солер, 46), Гайя, Гильямон, Мориба (Гедеш, 70), Муса (Дуро, 80), Макси Гомес (Маркос Андре, 81), Хиль.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель (Сальдуа, 90), Ле Норман, Субельдия (Элустондо, 64), Рико, Рафинья (Сильва, 73), Мерино, Субименди, Порту (Янузай, 73), Серлот (Исак, 64), Ойарсабаль.

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