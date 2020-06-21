"Валенсия" Черышева обыграла "Осасуну" в матче Ла Лиги

"Валенсия" уверенно обыграла "Осасуну" в матче 30-го тура чемпионата Испании.

Голами отметились Гонсало Гедеша и Родриго.

Российский хавбек Денис Черышев вышел на 67-й минуте и не отметился результативными действиями.

"Валенсия" - "Осасуна" - 2:0 (2:0)

Голы: Гонсалу Гедеш, 12 (1:0). Родриго, 35 (2:0).

"Валенсия": Силлессен, Хауме Коста, Флоренци, Габриэл Паулиста, Гильямон, Парехо, Кондогбья (Васс, 57), Солер, Родриго (Эскердо, 89), Гонсалу Гедеш (Черышев, 67), Гомес (Ф.Торрес, 67).

"Осасуна": Мартинес, Навас (Р.Торрес, 45), У.Гарсия, Эступиньян, Дав.Гарсия, Видаль, Ойер, Иньиго Перес (Р.Гарсия, 45), Брашанац (Мерида, 69), Лопес (Арнаис, 78), Кардона (Гальего, 89).

"Валенсия" занимает 8 место в турнирной таблице, набрав 46 баллов, "Осасуна" расположилась на 12 позиции.

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