"Валенсия" Черышева обыграла "Осасуну" в матче Ла Лиги
"Валенсия" уверенно обыграла "Осасуну" в матче 30-го тура чемпионата Испании.
Голами отметились Гонсало Гедеша и Родриго.
Российский хавбек Денис Черышев вышел на 67-й минуте и не отметился результативными действиями.
"Валенсия" - "Осасуна" - 2:0 (2:0)
Голы: Гонсалу Гедеш, 12 (1:0). Родриго, 35 (2:0).
"Валенсия": Силлессен, Хауме Коста, Флоренци, Габриэл Паулиста, Гильямон, Парехо, Кондогбья (Васс, 57), Солер, Родриго (Эскердо, 89), Гонсалу Гедеш (Черышев, 67), Гомес (Ф.Торрес, 67).
"Осасуна": Мартинес, Навас (Р.Торрес, 45), У.Гарсия, Эступиньян, Дав.Гарсия, Видаль, Ойер, Иньиго Перес (Р.Гарсия, 45), Брашанац (Мерида, 69), Лопес (Арнаис, 78), Кардона (Гальего, 89).
"Валенсия" занимает 8 место в турнирной таблице, набрав 46 баллов, "Осасуна" расположилась на 12 позиции.
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14