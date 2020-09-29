"Валенсия" Черышева обыграла "Реал Сосьедад"

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"Валенсия" Черышева обыграла "Реал Сосьедад"

В матче 4-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" на своем поле проиграл "Валенсии" со счетом 0:1. Единственный гол забил Макси Гомес. Российский полузащитник "летучих мышей" Денис Черышев участия в матче не принимал.

Благодаря победе "Валенсия" вышла на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал Сосьедад" опустился на четвертую позицию.

"Реал Сосьедад" Сан-Себастьян – "Валенсия" Валенсия - 0:1 (0:0)
Гол: Макси Гомес, 75 - 0:1

"Реал Сосьедад": Ремиро, Монреаль, Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Мерино, Субименди (Гевара, 67), Сильва (Порту, 67), Янузай (Лопес, 67), Барренечеа (Ойарсабаль, 46), Исак (Виллиан Жозе, 67).

"Валенсия": Доменек, Гильямон, Гайя, Диакаби, Васс, Ли Кан Ин (Гамейро, 70), Муса (Джейсон, 72), Алекс Бланко (Тони Лато, 72), Кондогбиа, Тьерри Коррейя, Макси Гомес.

Не пропустите: "Валенсия" нацелилась на защитника "Ювентуса". | http://soccernews.ru 
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