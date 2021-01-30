"Валенсия" Черышева одержала победу над "Эльче"

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"Валенсия" Черышева одержала победу над "Эльче"

В рамках 21-го тура испанской Примеры "Валенсия" победила "Эльче".

Благодаря победе "Валенсия" поднялась на 13-е место. Отметим, что россиянин Денис Черышев отсутствовал в заявке на игру.

"Валенсия" - "Эльче" 1:0

Гол: Васс, 22 - 1:0

"Валенсия": Доменек, Гильямон, Габриэл Паулиста, Гайя, Васс, Рачич, Гедеш (Муса, 87), Вальехо (Ли Кан Ин, 74), Солер, Тьерри Коррейя, Макси Гомес.

"Эльче": Бадия, Мохика, Диего Гонсалес, Верду, Барраган (Милья, 46), Марконе, Хосан (Мигель Анхель, 46), Ригони (Каррильо, 77), Гути (Родригес, 81), Моренте, Бойе.

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