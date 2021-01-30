"Валенсия" Черышева одержала победу над "Эльче"
В рамках 21-го тура испанской Примеры "Валенсия" победила "Эльче".
Благодаря победе "Валенсия" поднялась на 13-е место. Отметим, что россиянин Денис Черышев отсутствовал в заявке на игру.
"Валенсия" - "Эльче" 1:0
Гол: Васс, 22 - 1:0
"Валенсия": Доменек, Гильямон, Габриэл Паулиста, Гайя, Васс, Рачич, Гедеш (Муса, 87), Вальехо (Ли Кан Ин, 74), Солер, Тьерри Коррейя, Макси Гомес.
"Эльче": Бадия, Мохика, Диего Гонсалес, Верду, Барраган (Милья, 46), Марконе, Хосан (Мигель Анхель, 46), Ригони (Каррильо, 77), Гути (Родригес, 81), Моренте, Бойе.
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|Команда
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|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14