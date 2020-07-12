"Валенсия" Черышева проиграла "Леганесу" в Примере
В матче 36-го тура Ла Лиги "Валенсия" в гостях проиграла "Леганесу".
Победный гол в матче забил Рубен Перес с пенальти на 18-й минуте.
"Леганес" - "Валенсия" - 1:0
Гол: Рубен Перес, 18 (пенальти) - 0:1
"Леганес": Куэльяр, Сильва, Авазьем, Росалес, Родригес (Хиль, 22; Авилес, 86), Руибаль, Рубен Перес (Ресио, 86), Сиовас, Амаду, Тарин, Герреро (Меса, 62).
"Валенсия": Доменек, Коста (Черышев, 64), Габриэл Паулиста (Ли Кан Ин, 74), Диакаби, Васс (Флоренци, 64), Коклен, Гедеш, Парехо, Кондогбиа (Ферран Торрес, 46), Гамейро (Собрино, 86), Макси Гомес.
"Леганес" с 32 баллами занимает 18 место в турнирной таблице, "Валенсия", имея в активе 50 очков, занимает 9 место.
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|Севилья
|20
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|20
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|Реал Сосьедад
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|31
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|Валенсия
|20
|31
|8
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|20
|30
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
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|14