"Валенсия" Черышева проиграла "Леганесу" в Примере

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"Валенсия" Черышева проиграла "Леганесу" в Примере

В матче 36-го тура Ла Лиги "Валенсия" в гостях проиграла "Леганесу".

Победный гол в матче забил Рубен Перес с пенальти на 18-й минуте. 

"Леганес" - "Валенсия" - 1:0

Гол: Рубен Перес, 18 (пенальти) - 0:1

"Леганес": Куэльяр, Сильва, Авазьем, Росалес, Родригес (Хиль, 22; Авилес, 86), Руибаль, Рубен Перес (Ресио, 86), Сиовас, Амаду, Тарин, Герреро (Меса, 62).

"Валенсия": Доменек, Коста (Черышев, 64), Габриэл Паулиста (Ли Кан Ин, 74), Диакаби, Васс (Флоренци, 64), Коклен, Гедеш, Парехо, Кондогбиа (Ферран Торрес, 46), Гамейро (Собрино, 86), Макси Гомес.

"Леганес" с 32 баллами занимает 18 место в турнирной таблице, "Валенсия", имея в активе 50 очков, занимает 9 место.

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