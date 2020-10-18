"Валенсия" Черышева проиграла "Вильярреалу"
В матче 6-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле обыграл "Валенсию" со счетом 2:1. Победу "подводникам" принесли голы Пако Алькасера и Дани Парехо. В составе гостей отличился Гонсалу Гедеш. Российский хавбек "Валенсии" Денис Черышев провел на поле чуть меньше тайма.
Благодаря победе "Вильярреал" вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Валенсия" осталась на 12-й позиции.
"Вильярреал" Вильярреал – "Валенсия" Валенсия - 2:1 (1:1)
Голы: Пако Алькасер, 6 (с пенальти) - 1:0, Гедеш, 37 - 1:1, Парехо, 69 - 2:1
"Вильярреал": Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Педраса, Чуквуэзе (Кубо, 64), Иборра, Тригерос (Коклен, 64), Мойсес Гомес, Парехо, Пако Алькасер.
"Валенсия": Доменек, Диакаби, Гайя, Габриэл Паулиста, Васс, Гедеш, Солер, Алекс Бланко (Черышев, 53), Муса, Тьерри Коррейя, Макси Гомес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
|14