"Валенсия" Черышева проиграла "Вильярреалу"

В матче 6-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле обыграл "Валенсию" со счетом 2:1. Победу "подводникам" принесли голы Пако Алькасера и Дани Парехо. В составе гостей отличился Гонсалу Гедеш. Российский хавбек "Валенсии" Денис Черышев провел на поле чуть меньше тайма.

Благодаря победе "Вильярреал" вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Валенсия" осталась на 12-й позиции.

"Вильярреал" Вильярреал – "Валенсия" Валенсия - 2:1 (1:1)

Голы: Пако Алькасер, 6 (с пенальти) - 1:0, Гедеш, 37 - 1:1, Парехо, 69 - 2:1

"Вильярреал": Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Педраса, Чуквуэзе (Кубо, 64), Иборра, Тригерос (Коклен, 64), Мойсес Гомес, Парехо, Пако Алькасер.

"Валенсия": Доменек, Диакаби, Гайя, Габриэл Паулиста, Васс, Гедеш, Солер, Алекс Бланко (Черышев, 53), Муса, Тьерри Коррейя, Макси Гомес.

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