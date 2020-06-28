"Валенсия" Черышева проиграла "Вильярреалу" в Ла Лиге
"Вильярреал" обыграл "Валенсию" (2:0) в домашнем матче 32-го тура Примеры.
В составе победителей голами отличились Пако Алькасер и Херард Морено.
Российский футболист гостей Денис Черышев не появился на поле.
"Вильярреал" - "Валенсия" - 2:0 (2:0)
Голы: Пако Алькасер, 14 - 1:0, Морено, 44 - 2:0.
"Вильярреал": Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Кинтилья, Касорла (Морланес, 89), Иборра (Сориано, 65), Замбо, Пако Алькасер (Бакка, 89), Морено (Мойсес Гомес, 80), Чиквуэзе (Онтиверос, 89).
"Валенсия": Силлессен, Васс, Флоренци, Хосе Гайя (Хауме Коста, 41), Габриэл Паулиста, Гильямон, Парехо (Кондогбья, 65), Солер (Ли Кан Ин, 79), Родриго (Гамейро, 79), Гомес, Торрес (Гонсалу Гедеш, 46).
"Вильярреал" с 51 баллом занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Валенсия", имея в активе 46 очков, занимает 8 место.
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14