"Валенсия" Черышева проиграла "Вильярреалу" в Ла Лиге

"Вильярреал" обыграл "Валенсию" (2:0) в домашнем матче 32-го тура Примеры.

В составе победителей голами отличились Пако Алькасер и Херард Морено.

Российский футболист гостей Денис Черышев не появился на поле.

"Вильярреал" - "Валенсия" - 2:0 (2:0)

Голы: Пако Алькасер, 14 - 1:0, Морено, 44 - 2:0.

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Кинтилья, Касорла (Морланес, 89), Иборра (Сориано, 65), Замбо, Пако Алькасер (Бакка, 89), Морено (Мойсес Гомес, 80), Чиквуэзе (Онтиверос, 89).

"Валенсия": Силлессен, Васс, Флоренци, Хосе Гайя (Хауме Коста, 41), Габриэл Паулиста, Гильямон, Парехо (Кондогбья, 65), Солер (Ли Кан Ин, 79), Родриго (Гамейро, 79), Гомес, Торрес (Гонсалу Гедеш, 46).

"Вильярреал" с 51 баллом занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Валенсия", имея в активе 46 очков, занимает 8 место.

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