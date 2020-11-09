"Валенсия" Черышева разгромила "Реал". В матче было 3 пенальти и автогол
В матче 9-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на своем поле разгромила мадридский "Реал" со счетом 4:1. Победу "летучим мышам" принес Карлос Солер, который сделал хет-трик с пенальти, а также автогол Рафаэля Варана. У королевского клуба отличился Карим Бензема.
Благодаря победе "Валенсия" поднялась на девятое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 11 очков, "Реал" с 16 очками остался на четвертой позиции.
"Валенсия" Валенсия - "Реал" Мадрид - 4:1 (2:1)
Голы: Бензема, 23 - 0:1, Солер, 35 (с пенальти) - 1:1, Варан, 43 (автогол) - 2:1, Солер, 54 (с пенальти) - 3:1, Солер, 63 (с пенальти) - 4:1
"Валенсия": Доменек, Гильямон, Гайя, Габриэл Паулиста, Васс, Солер, Черышев (Тони Лато, 77), Муса (Джейсон, 87), Рачич, Ли Кан Ин (Гамейро, 81), Макси Гомес (Собрино, 87).
"Реал": Куртуа, Рамос, Варан, Марсело, Васкес, Иско (Йович, 83), Модрич, Асенсио (Родриго, 64), Вальверде (Кроос, 76), Винисиус Жуниор (Эдегор, 64), Бензема (Мариано Диас, 76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14