"Валенсия" Черышева разгромила "Вальядолид"
Фото: twitter.com/valenciacf
В 35-м туре испанской Ла Лиги "Валенсия" уверенно разобралась с "Вальядолидом".
Благодаря победе "летучие мыши" поднялись на 13-е место. Отметим, что россиянин Денис Черышев отметился голевой передачей.
"Валенсия" - "Вальядолид" 3:0
Голы: Макси Гомес, 45 - 1:0, Макси Гомес, 48 - 2:0, Тьерри Коррейя, 89 - 3:0
"Валенсия": Силлессен, Тьерри Коррейя, Гайя, Габриэл Паулиста, Васс (Олива, 86), Ли Кан Ин (Рачич, 65), Солер (Джейсон, 86), Диакаби, Гедеш (Черышев, 77), Гильямон, Макси Гомес (Гамейро, 77).
"Вальядолид": Масип, Санчес (Оливас, 70), Эль-Ямик, Янко (Кодро, 70), Оласа, Меса, Алькарас (Эрвиас, 59), Плано, Мичел (Кике Перес, 70), Жота (Маркос Андре, 58), Вейсман.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14