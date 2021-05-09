"Валенсия" Черышева разгромила "Вальядолид"

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"Валенсия" Черышева разгромила "Вальядолид"Фото: twitter.com/valenciacf

В 35-м туре испанской Ла Лиги "Валенсия" уверенно разобралась с "Вальядолидом".

Благодаря победе "летучие мыши" поднялись на 13-е место. Отметим, что россиянин Денис Черышев отметился голевой передачей.

"Валенсия" - "Вальядолид" 3:0

Голы: Макси Гомес, 45 - 1:0, Макси Гомес, 48 - 2:0, Тьерри Коррейя, 89 - 3:0

"Валенсия": Силлессен, Тьерри Коррейя, Гайя, Габриэл Паулиста, Васс (Олива, 86), Ли Кан Ин (Рачич, 65), Солер (Джейсон, 86), Диакаби, Гедеш (Черышев, 77), Гильямон, Макси Гомес (Гамейро, 77).

"Вальядолид": Масип, Санчес (Оливас, 70), Эль-Ямик, Янко (Кодро, 70), Оласа, Меса, Алькарас (Эрвиас, 59), Плано, Мичел (Кике Перес, 70), Жота (Маркос Андре, 58), Вейсман.

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