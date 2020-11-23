"Валенсия" Черышева сыграла вничью с "Алавесом"
В рамках 10-го тура испанской Примеры "Алавес" сыграл вничью с "Валенсией".
Отметим, что россиянин Денис Черышев провел на поле 58 минут. На данный момент "Валенсия" занимает 8-е место, а "Алавес" - 14-е.
"Алавес" - "Валенсия" 2:2
Голы: Химо Наварро, 2 - 1:0, Лукас Перес (пен), 16 - 2:0, Вальехо, 72 - 2:1, Гильямон, 77 - 2:2
"Алавес": Пачеко, Лежен, Дуарте, Лагуардиа, Химо Наварро, Хота (Ману Гарсия, 56), Батталья, Пина, Риоха, Хоселу (Гвидетти, 71), Лукас Перес (Сайнс, 72).
"Валенсия": Доменек, Гайя (Тони Лато, 90), Габриэл Паулиста, Гильямон, Васс, Рачич, Солер, Муса, Черышев (Вальехо, 58), Ли Кан Ин (Гедеш, 58), Гамейро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14