"Валенсия" Черышева сыграла вничью с "Алавесом"

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"Валенсия" Черышева сыграла вничью с "Алавесом"

В рамках 10-го тура испанской Примеры "Алавес" сыграл вничью с "Валенсией".

Отметим, что россиянин Денис Черышев провел на поле 58 минут. На данный момент "Валенсия" занимает 8-е место, а "Алавес" - 14-е.

"Алавес" - "Валенсия" 2:2

Голы: Химо Наварро, 2 - 1:0, Лукас Перес (пен), 16 - 2:0, Вальехо, 72 - 2:1, Гильямон, 77 - 2:2

"Алавес": Пачеко, Лежен, Дуарте, Лагуардиа, Химо Наварро, Хота (Ману Гарсия, 56), Батталья, Пина, Риоха, Хоселу (Гвидетти, 71), Лукас Перес (Сайнс, 72).

"Валенсия": Доменек, Гайя (Тони Лато, 90), Габриэл Паулиста, Гильямон, Васс, Рачич, Солер, Муса, Черышев (Вальехо, 58), Ли Кан Ин (Гедеш, 58), Гамейро.

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