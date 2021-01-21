"Валенсия" Черышева сыграла вничью с "Осасуной"

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"Валенсия" Черышева сыграла вничью с "Осасуной"

В рамках 19-го тура испанской Примеры "Валенсия" поделила очки с "Осасуной".

На данный момент "Валенсия" занимает 14-е место, а "Осасуна" - 19-е. Отметим, что россиянин Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 68-й минуте.

"Валенсия" - "Осасуна" 1:1

Голы: Кальери, 42 - 0:1, Унаи Гарсия (аг), 69 - 1:1

"Валенсия": Доменек, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Васс, Солер, Черышев (Гедеш, 68), Ли Кан Ин (Гамейро, 58), Рачич (Муса, 59), Гайя, Макси Гомес.

"Осасуна": Эррера, Унаи Гарсия, Видаль, Ронкалья, Хуан Крус, Роберто Торрес (Иньиго Перес, 75), Рубен Гарсия (Санчес, 75), Торро, Монкайола (Ойер Санхурхо, 87), Кальери, Мартинес (Барха, 75).         

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