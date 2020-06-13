"Валенсия" Черышева упустила победу над "Леванте"

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"Валенсия" Черышева упустила победу над "Леванте"

В 28-м туре испанской Примеры "Валенсия" сыграла вничью с "Леванте".

Отметим, что россиянин Денис Черышев появился на поле на 87-й минуте.

"Валенсия" - "Леванте" 1:1

Гол: Родриго, 89 - 1:0, Мелеро (пен), 90 - 1:1

"Валенсия": Силлессен, Флоренци (Васс, 57), Диакаби, Гайя, Гильямон, Парехо, Коклен, Гедеш (Черышев, 87), Солер (Ферран Торрес, 68), Макси Гомес (Гамейро, 56), Родриго.

"Леванте": Фернандес, Постиго, Клерк, Везу, Мирамон, Рочина (Мелеро, 61), Кампанья (Мартинес, 84), Барди (Тоньо, 74), Вукчевич (Радоя, 74), Рохер Марти, Моралес (Майораль, 60).

Удаление: Рохер Марти (74).     

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