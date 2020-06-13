"Валенсия" Черышева упустила победу над "Леванте"
В 28-м туре испанской Примеры "Валенсия" сыграла вничью с "Леванте".
Отметим, что россиянин Денис Черышев появился на поле на 87-й минуте.
"Валенсия" - "Леванте" 1:1
Гол: Родриго, 89 - 1:0, Мелеро (пен), 90 - 1:1
"Валенсия": Силлессен, Флоренци (Васс, 57), Диакаби, Гайя, Гильямон, Парехо, Коклен, Гедеш (Черышев, 87), Солер (Ферран Торрес, 68), Макси Гомес (Гамейро, 56), Родриго.
"Леванте": Фернандес, Постиго, Клерк, Везу, Мирамон, Рочина (Мелеро, 61), Кампанья (Мартинес, 84), Барди (Тоньо, 74), Вукчевич (Радоя, 74), Рохер Марти, Моралес (Майораль, 60).
Удаление: Рохер Марти (74).
Читайте также: "Гранада" добыла волевую победу над "Хетафе". | http://soccernews.ru
главное
-
"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии благодаря выездному голу "Милану" в первом матче
-
Кокорин рассказал, с какими европейскими клубами он ведет переговоры
-
В первых 12 матчах АПЛ на майках футболистов вместо фамилий будет слоган в поддержку темнокожих
-
"Зенит" и ЦСКА одержали крупные победы в товарищеских матчах
-
"Барселона" готова платить часть зарплаты Коутиньо в случае его ухода
Лента новостей
-
Главные новости дня: 12 июня
-
"Интер" приготовил предложение по Бельерину
-
"Ювентус" побил свой рекорд по выходам в финал Кубка Италии
-
Кокорин: "Тюрьма меня ничему не научила"
-
"Валенсия" Черышева упустила победу над "Леванте"
-
Лэмпард предоставил Кепе последний шанс
-
Роналду с 2017 года не забивает по одному пенальти в год
-
"Ювентус" намерен продать Рэмзи
-
Кокорин: "Рами рассказывал, что у него было 12 раз за ночь с Памелой Андерсон"
-
"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии благодаря выездному голу "Милану" в первом матче
-
Месси: "Возможность играть в футбол - это дар"
-
Кокорин рассказал, с какими европейскими клубами он ведет переговоры
-
Дубль Ольмо принес "РБ Лейпцигу" победу над "Хоффенхаймом"
-
Геркус сравнил "Локомотив" с популярным сериалом
-
2
Роналду не реализовал пенальти в матче с "Миланом" после VAR
-
В первых 12 матчах АПЛ на майках футболистов вместо фамилий будет слоган в поддержку темнокожих
-
"Гранада" добыла волевую победу над "Хетафе"
-
ЦСКА интересуется хавбеком СПАЛ
-
Кроос высказался об интересе "Реала" к Мбаппе, Санчо и Хаверцу
-
Сетьен прокомментировал возможный уход Артура в "Ювентус"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14